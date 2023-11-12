Serdal Adalı: Beşiktaş'ımıza dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Adalı, İstanbul'da bir otelde düzenlediği toplantıda kongre üyeleriyle bir araya geldi. Göreve gelmesi halinde daha önce yaptıklarından daha da fazlasını yapmaya hazır olduğunu ifade eden Serdal Adalı, " Beşiktaş'ımız bugün tarihinde hiçbir dönemde eşi benzeri görülmemiş bir duruma sokulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o eşsiz tespiti adeta bugün Beşiktaş'ımızın da sınavına dönüşmüştür. Dahili ve harici düşmanlarının bugün Beşiktaş'ı düşürdüğü duruma hiçbir Beşiktaşlı kayıtsız kalmamalıdır. Ben ki bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu bile olamaz. Bu süreçte adaylığımızı destekleyen isimlerden 'camianın size vefa borcu var' söylemlerini çok duyuyorum. Yapmaya çalıştıklarımızın Beşiktaş camiasında karşılık bulduğunu görmek bizi hem mutlu etti hem cesaret verdi. Yine de büyük Beşiktaş camiasının bana bir vefa borcu bulunduğunun dillendirilmesinden ar ederim. Beşiktaş için ne yaptıysam, bundan sonraki süreçte görev verilmesi halinde daha fazlasını da yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI'NA İNÖNÜ STADI'NDA PARMAK SALLANIR HALE GELMİŞ"

Beşiktaş için çok büyük ümit ve hayalleri olduğuna dikkati çeken Adalı, "Geldiğimiz noktada çok acıdır ki Beşiktaş Başkanı'na İnönü Stadı'nda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında Beşiktaş'ımız her türlü adaletsizliğin fütursuzca muhatabı konumuna getirilmiştir. Beşiktaş başkanlığına aday olmamın ilk ve en önemli sebebi buna 'yeter artık' demektir. Beşiktaş'ımıza dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var. Bu kulübün sağlam bir vizyonla sımsıkı kenetlendiğinde çok kısa süreler içerisinde nerelere gelebileceğini görüyorum, heyecanlanıyorum. Bu inanç, bugün başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir. Profesyonel kadromuzla ve hiç tükenmeyen inancımızla her kulvarda başarılı olmayı, en önemlisi sürdürülebilir başarıyı birinci hedefimiz olarak belirledik. Çok uzun zamanlardan bahsetmiyorum, bir bakacağız, bir anda her şey değişmiş, ayağa kalkmışız" diye konuştu.

"KİMSE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN"

Kimsenin ümitsizliğe kapılmamasını ve gerekli adımları bir bir atacaklarını belirten Serdal Adalı, "Doğrudur, rakiplerimiz lehine makas açılıyor. Ama kimsenin şüphesi olmasın, Beşiktaş en büyüktür ve öyle kalacaktır, boşuna uğraşmasınlar. Benden enkaz devraldık cümlesini duymayacaksınız. Sizden sabır ve sakinlik beklemiyorum. En kısa zamanda, hep beraber doğru adımları bir bir atarak hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız. Guti'leri, Quaresma'ları, getirdiğimiz yıllardan sonra oluşan bir üstünlüğümüz vardı. Sokakta formalı gördüğünüz gençlerin, kadınların, çocukların çoğunluğu Beşiktaşlıydı. Şimdi de halkın takımı Beşiktaş'ın sokaklarda en önde olması gerekir" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IMIZ İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Beşiktaş'ın sahibinin Beşiktaşlılar olduğunu belirten Serdal Adalı, kongre üyelerinden de sandığa gelerek oy kullanmalarını istedi. Adalı, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ın geleceği elinizde. Kimse ümitsizliğe kapılmasın. Daha önceki seçimde huzurunuza geldiğimde; şunun adamı, bunun devamı diye algı operasyon yapıp yönetime gelenlerin durumu bugün ortadadır. Dolayısıyla zarar görende Beşiktaş'ımız olmuştur. Unuttukları şey, ben her iki iktidara da rakip olup aday oldum ve yarıştım, o zaman hür ve bağımsızdım, bugün de bir kartal gibi hür ve bağımsızım. Rahmetli Başkanımız Süleyman Seba'nın dediği gibi hiçbir zaman hiç kimsenin adamı olmadım. Onun oyu, şunun oyu, bindirilmiş kıtalar, birbirinin devamı yönetimler, sendikalar, gruplar hiçbiri Beşiktaş'ın sahibi değildir. Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaşlılardır. Lütfen gelin, oyunuzu kullanın, iradenizi sandığa yansıtın. Kaybedecek bir dakikamız bile kalmamıştır. Bir zamanlar tüm rakiplerimizin korkulu rüyası olan bu büyük camiamızın, ezeli rakiplerimiz ile aramızdaki makasın daha fazla açılmasına, hiçbir Beşiktaşlı tahammül etmemelidir. Gün, birlik beraberlik günüdür. Gün sırtımızı Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan değerlere yaslayarak camiamızı birleştirme günüdür. Gün, ayakları yere basan gerçekçi, adımlar atıp Kara Kartal'ı aya kaldırma, güneşe yürütme günüdür. Beşiktaş'ımız için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."