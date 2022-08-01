Schalke 04, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Geçen sezon attığı gollerle Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Serdar Dursun, sarı-lacivertli kulübe veda edebilir. Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

RESMİ TEKLİFİ İLETECEKLER

NTV Spor'un haberine göre, Serdar Dursun'un en ciddi talibi Almanya'dan Schalke 04. Alman ekibi kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerle temasa geçecek ve resmi teklifini iletecek.

SERDAR'IN AYRILMAK İSTEMESİ DURUMUNDA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

30 yaşındaki futbolcuyla La Liga ve Serie A'dan ilgilenen takımlar var. Serdar'ın ayrılmak istemesi halinde yönetim yapılan teklifleri değerlendirmeye alacak. Sarı lacivertli forma ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.