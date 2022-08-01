Schalke 04, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak - Haberler

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Schalke 04, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin başlamasıyla ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için Schalke 04 harekete geçti. Alman ekibinin en kısa sürede sarı-lacivertli yönetimle temasa geçerek, teklifini ileteceği belirtildi. Milli futbolcu takımdan ayrılmak istemesi durumunda gelen teklif değerlendirmeye alınacak.

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Geçen sezon attığı gollerle Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Serdar Dursun, sarı-lacivertli kulübe veda edebilir. Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

RESMİ TEKLİFİ İLETECEKLER

NTV Spor'un haberine göre, Serdar Dursun'un en ciddi talibi Almanya'dan Schalke 04. Alman ekibi kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerle temasa geçecek ve resmi teklifini iletecek.

Schalke 04, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

SERDAR'IN AYRILMAK İSTEMESİ DURUMUNDA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

30 yaşındaki futbolcuyla La Liga ve Serie A'dan ilgilenen takımlar var. Serdar'ın ayrılmak istemesi halinde yönetim yapılan teklifleri değerlendirmeye alacak. Sarı lacivertli forma ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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Serdar Dursun Bundesliga Fenerbahçe Spor Haberler

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