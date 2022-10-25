Şaşılacak olay! Milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gol Türk futbolseverleri sinirden çıldırttı

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekipte milli futbolcu Enes Ünal frikikten harika bir golle takımını öne geçirirken, bu gol bazı Türk futbolseverleri sinirlendirdi. Ünal'ın A Milli Takım'da bu performansı sergileyemediğini belirten futbolseverler, bu golle yıldız santrforun yine milli takıma çağrılacağını belirterek üzüldüklerini dile getirdi.

Celta Vigo ile Getafe, La Liga'nın 11. haftasında Abanca-Balaidos'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gol olay oldu.

ENES ÜNAL FRİKİKTEN AVLADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 43. dakikada frikikten attığı enfes golle takımını 1-0 öne geçirdi. Celta Vigo'da ise 89. dakikada Aidoo takımına beraberliği getiren golü attı.

TÜRK FUTBOLSEVERLERDEN İLGİNÇ ÇIKIŞ

Enes'in frikikten attığı gol ise bazı Türk futbolseverleri sinirlendirdi. Ünal'ın A Milli Takım'da bu performansı sergileyemediğini belirten futbolseverler, bu golden sonra yıldız santrforun yeniden milli takıma seçileceğini belirterek üzüldüklerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

NİHAT KAHVECİ'DEN SONRA İLKİ BAŞARDI

Milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra bir ilke imza attı. Yıldız santrfor, La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk futbolcu oldu.