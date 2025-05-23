Sarıgöl'de Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Sarıgöl'de Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı
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Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, liseler arası masa tenisi turnuvası sona erdi. Dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası masa tenisi turnuvası, heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi.

Sarıgöl KYK Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi, Sarıgöl İmam Hatip Anadolu Lisesi, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Turnuva sonunda kızlar kategorisinde: 1. Ela Aldıç (Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi), 2. Ümran İlmeç (Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi), 3. Müzeyyen Tufan (Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi) oldu.

Erkekler kategorisinde ise: 1. Alihan Aslan (Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 2. Murat Çıldır (Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 3. Halil Yetiş (Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi) dereceye girerek madalya almaya hak kazandı.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları, Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, turnuvaya katılan tüm okul takımlarına, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, gençlerin spora olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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