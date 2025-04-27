Şanlıurfaspor 1-3 Manisa FK: 36. Haftadan Notlar
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Manisa FK'ya 3-1 mağlup oldu. Maçta Oğuz Gürbulak, Osuji ve Fernandes'in golleri dikkat çekti.
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Manisa FK'ya 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Kappel'in ceza sahası solundan içeri gönderdiği topa Hakan Erçelik gelişine vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada sağ kanattan topu alan Osuji'nin ortasında topla buluşan Fofana'nın vuruşu direğin dibinden auta çıktı.
34. dakikada topla buluşan Fofana, kaleci Abdulkadir Sünger'in önde olduğunu görünce üstten aşırtmak istedi. Kaleye doğru giden top direği sıyırarak dışarı çıktı.
38. dakikada Çağrı Giritlioğlu'nun sol kanattan gönderdiği topa penaltı noktası üzerinden gelişine vuran Akabueze üstten auta attı.
47. dakikada Fofana'nın ceza sahası içerisindeki pasında topa gelişine vuran Oğuz Gürbulak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
51. dakikada ceza sahası içerisinde topu önüne alan Osuji, rakibini geçtikten sonra topu ağlara gönderdi. 0-2
62. dakikada Çağrı Giritlioğlu'nun ortasında topa kafayla vuran Sambou, takımının ilk golünü kaydetti. 1-2
90+6. dakikada Fernandes'in golüyle Manisa FK farkı yeniden 2'ye çıkarttı. 1-3
Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Sabri Öğe
Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sunger, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren (Okyere dk.61), Kappel (Sambou dk. 61), Akabuaze, Muscat, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar (Amar Begiç dk.78), Alpay Çelebi, Ogundu (Awuku dk. 87), Çağrı Giritlioğlu
Yedekler: Enes Kalyoncu, Tokotaev, Safa Kınalı, Jack Can, Nafican Yardımcı, Seyit Gazanfer
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Fofana (Muhammed Enes Kiprit dk. 90), Oğuz Gürbulak (Muhammet Ensar Akgün dk. 72), Minchev (Fernandez dk. 78), Osuji (Kaan Kaynak dk. 90), Hügo Arslanagic, Umut Erdem, Cissokho, Bartu Göçmen, Kaan Yurdakul
Yedekler: Samet Karabatak, Eren Karataş, Kazım Can Kahya, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal, Taylan Altunkara
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Oğuz Gürbulak (dk. 47), Osuji (dk. 51), Fernandes (dk. 90) (Manisa FK), Sambou (dk. 62) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Acar, Muscat (Şanlıurfaspor), Oğuz Gürbulak, Bartu Göçmen, Kaan Yurdakul, Fofana, Muhammed Alperen Uysal, Fernandes (Manisa FK) - ŞANLIURFA