Sanki maestro! Djiku'nun Ludogorets maçındaki pas istatistiği "Bu nasıl stoper" dedirtti
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Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Ludogorets maçında stoper Alexander Djiku performansıyla fark yarattı. Ganalı stoperin 98 pas denemesinin 94'ünde isabet sağlaması en dikkat çeken verisi oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin yıldız stoperi Alexander Djiku, performansıyla fark yarattı.
HAVA TOPLARININ HEPSİNİ KAZANDI
Ganalı savunmacı, Ludogorets'in hızlı ataklarında kusursuza yakın bir performans sergiledi. 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Djiku, 2 hava topunun ise tamamını kazandı.
PAS İSABETİ DİKKAT ÇEKTİ
29 yaşındaki stoper ayrıca oyun kurma konusunda da marifetini konuşturdu. 98 pas denemesi yapan Djiku, bunların 94'ünde isabet sağladı.
Kaynak: Haberler.com / Spor