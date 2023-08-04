Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Aramıza Katılan Oyuncular Oldu, Daha Fazla Transfer Bekliyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, basına açık antrenman öncesi transfer süreci ve hedefler hakkında açıklamalarda bulundu. Eroğlu, ön bölgeye daha kreatif oyuncuların katılmasını beklediklerini ve başkanlarına taleplerini ilettiklerini belirtti. Ayrıca, iptal olan Mohamed Ihattaren transferi hakkında da konuşan Eroğlu, oyuncunun taleplerinin sözlerinin dışında olduğunu ve bu nedenle transferin gerçekleşmediğini ifade etti. Eroğlu, taraftarlardan destek beklediğini ve takımın güvenini dile getirdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Aramıza katılan oyuncular oldu. Ancak bundan sonraki süreçte 4-5 oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz" dedi

Süper Lig hazırlıklarına Samsun'da devam eden Yılport Samsunspor, basına açık antrenman gerçekleştirdi. İlk bölümünde ısınma hareketlerinin yer aldığı idmanın ikinci bölümünde ise pas ve taktik antrenman gerçekleştirildi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Sivasspor ile biten Süper Lig serüveni, inşallah yine Sivasspor ile güzel bir şekilde başlar" diye konuştu.

"Taraftarımızın vereceği moral, motivasyon, coşku ve enerji bizim için çok önemli. Ne olursa olsun desteklesinler ki belki birkaç maç sonra her şey istediğimiz gibi olacak. Hem kadro tamamlanacak hem de fiziksel ve taktiksel olarak iyi bir takım haline geleceğiz. Ama bu süreçte onlara çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın özlediğini biliyorum. Bunu milli maçta da gösterdiler. Galatasaray ve Fenerbahçe maçları var. Baktığınızda güçlü takımlar, hala transfer yapıyorlar. Ama biz de sonuçta her maça kazanmak için çıkacağız. Ona göre kendimizi hazırlıyoruz. Takımıma son derece güveniyorum. Onlar ligi erken açtılar. Avantaj belki onlar açısından görülebilir çünkü maç oynamaya başladılar ama belli bir noktadan sonra bu yoğun maç programında ister istemez belki bizim lehimize avantaj olarak dönebilir. Çünkü iki kulvarda oynayan takımlar için bazen bu fikstür dezavantaj olabiliyor. Kolay değil çünkü hem Avrupa'da hem Türkiye'de oynamak."