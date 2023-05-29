Samsunspor Şampiyonluk Kupasını Taraftarıyla Buluşturuyor

Samsunspor, şampiyonluk kupasını ilçelere götürererek taraftarıyla buluşturuyor. Yüzlerce taraftar kupa ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Spor Toto 1'inci Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, şampiyonluk kupasını ilçe Belediye Başkanları ve taraftarıyla buluşturuyor. Tekkeköy, Çarşamba ve Terme ilçelerine yapılan ziyaretlerde Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Suat Çakır, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve taraftar grupları şampiyonluk kupasıyla bir araya geldi.