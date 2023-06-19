Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u transfer etti

Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u renklerine bağladı.

Süper Ligin yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray takımında forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."