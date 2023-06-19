Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u transfer etti
Spor Haberleri
Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u renklerine bağladı.
Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u renklerine bağladı.
Süper Ligin yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray takımında forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Spor