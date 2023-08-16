Samsunspor-Fenerbahçe maçının biletleri tükeniyor

Samsunspor-Fenerbahçe maçının biletleri büyük ilgi görüyor. VIP ve diğer tribünlerin biletleri tükendi, sadece kale arkası biletleri kaldı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Samsunspor'da taraftarlar karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösteriyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç öncesinde VIP, batı, doğu tribünlerine ait biletler bitti. Maça 5 gün olmasına rağmen sadece kale arkası biletleri kaldı.

Samsun, 11 yıl aradan sonra Samsunspor'un Süper Lig maçına çıkacak olmasının heyecanını yaşıyor. Fenerbahçe ile oynanacak müsabakanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Samsunsporlular VIP, Batı Üst, Batı Alt, Doğu Üst, Doğu Alt tribün biletlerinin tamamını tüketti. Karşılaşmayı statta canlı izlemek isteyenler için sadece kuzey ve güney kale arkası tribünlerinin biletleri kaldı.

Öte yandan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nın zemin iyileştirme çalışmaları ise son aşamaya geldi. Zeminin, mevsim normallerinin üzerinde giden sıcaklardan etkilenmemesi için havalandırma ve soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Samsunspor ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, protokol tribününün yanı sıra VIP tribün, loca ve basın tribünü alanlarındaki eksikleri tamamlamak için ortak çalışma yürütüyor.