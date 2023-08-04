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Samsunspor, Emre Kılınç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Süper Ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı transfer etti. 28 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, Galatasaray'dan Emre Kılınç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor, Galatasaray kulübünden 28 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı. İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde yapılan görüşmenin ardından kırmızı-beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, kendisini 3 yıllık Samsunsporlu yapan imzayı attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Spor

Emre Kılınç Galatasaray Samsunspor Spor Haberler

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