Samsunspor'da rota Levent Şahin - Haberler

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Samsunspor'da rota Levent Şahin

Demirören Haber Ajansı - Olgucan Kalkan - Spor
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Samsunspor'da rota Levent Şahin

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör arayışları sürüyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör arayışları sürüyor. Daha önce Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıp, sözleşme imzalamayan Karadeniz ekibinde rota Levent Şahin'e döndü.

Samsunspor; daha önce Galatasaray ve Milli takımda Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen, Adanaspor'da da teknik direktörlük görevi üstlenen tecrübeli teknik adam ile görüşmelere başladı. İki taraf arasında yapılan görüşme olumlu ilerliyor. Taraflar, önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek. Görüşmenin ardından resmi anlaşmanın sağlanması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor

Levent Şahin, Çağdaş Atan, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Haberler

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