Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Taraftarlara Seslendi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım taraftarlara seslenerek, "Müzik çalıyor, başkan takımı kurmuş, tango yapmak istiyor, taraftar bize eş olsun. Birlikte dans edelim, tango yapalım" dedi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un çocukluk aşkı olduğunu, şu ana kadar kulüp için 65 milyon euro harcadığını, bu sezon da 15 milyon euro harcayacağını söyledi. Başkan Yüksel Yıldırım, "Bu renklere gönül vermişim. Samsunspor çocukluk aşkım. İmkanım var, geri dönmeyeceğini bile bile bu parayı harcıyorum" diye konuştu.

Yüksel Yıldırım, ilerleyen sezonlarda Samsun'da, 19 Mayıs Stadı'nın koltuk kapasitesinin büyük bölümünü kombine satacak kültürün yerleşeceğine inandığını ifade etti.