Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e düştü. Sarı-lacivertlilerin ardından favori gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 2.25'te 1.90'a indirildi. Zirveyle arası açık olan Beşiktaş'ın 10.00 olan oranı da 20.00'ye yükseltildi.

Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray at başı gidiyor! Beşiktaş'ın durumu çok vahim

Süper Lig'de 10. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluk yolunda favori gösterilen lider Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e kadar geriledi.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'NİN ENSESİNDE

Pendikspor'u 5 golle geçen lider Fenerbahçe, Süper Lig'de 10'da 10 yaptı ve çılgın serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyet sonrası şampiyonluk oranı 2.05'ten 1.80'e düşürüldü. Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi Galatasaray, Çaykur Rizespor'u tek golle geçerken şampiyonluk oranı da 2.25'ten 1.90'a indirildi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI YÜKSELTİLDİ

Gaziantep FK'yi 2 golle geçen Beşiktaş ise zirve yarışının çok gerisinde bulunuyor. Siyah-beyazlıların, 10.00 olan şampiyonluk oranı 20.00'ye yükseltildi.

10. hafta itibarıyla güncel puan durumu