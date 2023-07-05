Gole itiraz eden oyuncular hakemin üzerine yürüyünce olanlar oldu. Saha dışında 1 kişi darp edildi, maç yarıda kaldı.

Saha karıştı, hakem maçı terk etti

Gole itiraz eden oyuncular hakemin üzerine yürüyünce olanlar oldu

Saha dışında 1 kişi darp edildi, maç yarıda kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 17. Geleneksel Kaymakamlık Futbolu Turnuvası müsabakalarında yeşil saha karıştı. Gole itiraz eden oyuncuların üzerine yürüdüğü hakem, sahayı terk etti. Devam eden gerginlik esnasında saha dışında 1 kişi darp edilince maç yarıda kaldı.

17. Geleneksek Hendek Kaymakamlığı Futbol Turnuvası'nda yeşil saha karıştı. Müsabakanın 42. dakikasında gelen gol sebebi ile oyuncular arasında arbede yaşandı. Devam eden tartışma esnasında 2-1 geriye düşen takımın oyuncuları, golün ardından hakemin üzerine yürüdü. Bir süre hakem ile oyuncular arasında yaşanan tartışmanın ardından sinirler iyice gerildi. Yeşil sahada dinmek bilmeyen tansiyon esnasında hakem, sahayı terk etti. Saha dışına taşan kavga esnasında 1 kişi darp edildi. Çıkan olaylar sebebi ile karşılaşma iptal edildi.