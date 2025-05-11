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Sadi Tekelioğlu'nun Annesi Seher Tekelioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sadi Tekelioğlu'nun Annesi Seher Tekelioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'nun annesi Seher Tekelioğlu, Ortahisar'daki İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'nun annesi Seher Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Seher Tekelioğlu'nun cenazesi, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'ne getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tekelioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzonspor Kulübü As Başkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Tekke, eski futbolcu ve milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
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