Rus UFC yıldızı Arman Tsarukyan, ringe doğru yürürken bir hayranına yumruk attı

Rus UFC yıldızı Arman Tsarukyan, maça çıkarken bir hayranını yumrukladı ve 'ABD'de hapse girebilirim' diye şaka yaptı. Tsarukyan, eski UFC şampiyonu Charles Oliveira ile yaptığı maçın girişinde bir hayranına yumruk attıktan sonra çekilip götürüldü.

Rusya'da yetişen dövüşçü, Pazar günüUFC 300'de eski UFC hafif siklet şampiyonu Charles Oliveira'yı yendi.

Kariyerinin en büyük zaferini elde eden 27 yaşındaki Tsarukyan, dövüş öncesi yürüyüşünde tribünlerdeki bir hayrana ağır bir yumruk attı ve oktagona doğru ilerlerken kalabalıktan biri tarafından çekilip götürüldüğü görüldü.

Bu arbede, Tsarukyan'ı etkilemedi; Brezilyalı rakibine karşı üstün güreş yeteneklerini sergiledi ve ona acımasız bir dirsek darbesiyle açılış yaptı. Tsarukyan, maçın son turunda, teslimiyet uzmanı Oliveira'nın bir guillotine boğma hareketine yakalanarak neredeyse zaferini kaybediyordu, ancak sonunda hareketi bertaraf edip ardışık dördüncü galibiyetini elde etti.

Maçtan sonra Tsarukyan, medyaya bir MMA hayranına neden yumruk attığını açıkladı: "Bana 'Sana ne' işareti yaptı, bana yumruk atmak istedi ve ben de ona karşılık vermek istedim. Bu kadar. Arkadaşlar, kimse bana 'Sana ne' demesin. Kim olduğunuz önemli değil, yüzünüze yumruk atarım."

27 yaşındaki dövüşçü, hakaretlere pek hoşgörülü yanıt vermediğini kabul ederek, bu tür bir saygısızlık karşısında Amerika'da hapse girebileceği konusunda şaka yaptı.

"200 metre öteden bana 'Sana ne' diyebilirsiniz, size yumruk atmam. Ama yanımda olduğunuzda, bu otomatik olarak gerçekleşir, ben Rus'um. Lütfen böyle yapmayın, yoksa ABD'de hapse girerim," dedi.

Tsarukyan'ın etkileyici sonuçlar serisi, onu hafif siklet şampiyonluğu için bir numaralı aday yapmaktadır ve büyük olasılıkla 1 Haziran'da UFC 302'nin ana etkinliğinde dövüşecek olan Islam Makhachev ve Dustin Poirier'in galibiyle karşılaşacak.