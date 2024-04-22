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Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının muhabir olan eşini öpmeye çalıştı fakat beklemediği bir tepki ile karşılaştı

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İngiltere Ulusal Rugby NRL'de oynayan Bradman Best, maç sonrası soyunma odasında canlı yayında muhabir olan eşi Millie Elliott'ı öpmeye çalıştı. Millie, profesyonel bir yayıncı ve aynı zamanda Sydney Roosters takımında ragbi oyuncusu. Millie, Best'in öpücük teklifini reddetti ve durumu profesyonelce yönetti. Olay sırasında Millie'nin eşi Adam Elliott da soyunma odasındaydı.

İngiltere Ulusal Rugby NRL yıldızı Bradman Best, Newcastle Knights'ın St. George Illawarra Dragons'ı yendiği maçtan sonra, canlı yayında takım arkadaşı Adam Elliott'ın muhabir olan eşi Millie Elliott öpmeye çalıştı.

22 yaşındaki Best, maç sonrası sadece bir havluyla soyunma odasının önünde,izleyicilerin gözü önünde öpücük teklif ettiği Millie tarafından reddedildi. Millie, profesyonel bir yayıncı ve aynı zamanda Sydney Roosters takımında ragbi oyuncusu. Olay sırasında, "Çok teşekkürler Braddy," diyerek Best'i omzundan hafifçe vurdu. Ancak Best öpücük için eğildiğinde, Millie karşılık vermedi ve "Git bir gömlek giy ve sonra başkasıyla konuşuruz. Zaferin için tebrikler," diyerek durumu profesyonelce yönetti.

Best, bu küçük reddedilme anını gülümseyerek karşıladı ve üst giysi bulmak için ayrıldı. Bu sırada, Millie, eşi Adam'ın da aynı soyunma odasında olduğu bir anda olası bir karışıklığı ustalıkla yönetti.

Adam Elliott, daha önce soyunma odasında bir skandala karışmış ve bu durum büyük bir tepki çekmişti. Adam ve Millie Elliott, 2021'de bir restoranda erkekler tuvaletinde öpüşürken yakalandıkları için kulüpleri tarafından cezalandırılmışlardı. Millie, bu olayı "abartılı bir kargaşa" olarak nitelendirmişti.

Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının muhabir olan eşini öpmeye çalıştı fakat beklemediği bir tepki ile karşılaştı

Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının muhabir olan eşini öpmeye çalıştı fakat beklemediği bir tepki ile karşılaştı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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