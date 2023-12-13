Rıza Çalımbay: Burada alacağımız galibiyet önümüzdeki maçlar için de moral olur

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Eksik de olabiliriz, başka bir şey de olabilir. Ama ne olursa olsun buraya kazanmaya geldik. Burada alacağımız galibiyet önümüzdeki maçlar için de moral olur" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6'ncı ve son maçında Beşiktaş, yarın TSİ 23.00'te İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacak. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Ersin Destanoğlu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin ne olursa olsun her zaman kazanmak olduğunu ifade eden Rıza Çalımbay, "Buraya iddialı gelmek isterdik. Bu en çok istediğim şeylerden bir tanesiydi. Ama maalesef tabii ki biz yokken elenmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacımız maçı kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz, başka bir şey de olabilir. Ama ne olursa olsun buraya kazanmaya geldik. Burada alacağımız galibiyet önümüzdeki maçlar için de moral olur. Onun için de elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp buradan galibiyetle dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ALTYAPI OYUNCULARINI İYİ OLDUKLARI İÇİN BURAYA ÇAĞIYORUZ"

Genç oyunculara şans vereceğini söyleyen Çalımbay, "Arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz. Ben de Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş birisiyim. Onun için iyi olan arkadaşlarımızı bundan önce Sakaryaspor maçında oynattığımız gibi bundan sonra da oynatacağız. Kalan maçlarımızda da yüzde 90 kullanacağız. Biliyorsunuz 5 tane kadro dışı arkadaşımız var. Söylemek istemiyoruz ama sakatlarımız da var. O yüzden her zaman onlara ihtiyacımız olacak. İhtiyaçtan ziyade de altyapı iyi oldukları için buraya çağıyoruz. Onlardan her türlü şekilde yararlanacağız. Yarın 11'de olur, sonradan girer önemli değil. Mutlaka yararlanacağız" ifadelerini kullandı.

Kadro dışı kalan oyuncular hakkında yorumlarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Yeni gelen yönetim, özellikle de Samet Ağabey ve Feyyaz arkadaşımız geldiler ve her türlü araştırmalar yapıldı, konuşuldu. Ondan sonra da tabii ki kendilerine göre de gerekeni yaptılar" dedi.

"BİZ GELDİĞİMİZDE KIRGINLIK VE ÜZGÜNLÜK GİBİ BAZI ŞEYLER VARDI"

Oyuncularla sürekli iletişimde olduklarını anlatan Çalımbay, "Göreve başladığımızdan itibaren bireysel konuşuyoruz, beraber de konuşuyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Maçlardan önce kampa girdiğimiz zaman tek tek konuşuyoruz. Takımla da konuşuyoruz. Biz geldiğimizde kırgınlık ve üzgünlük gibi bazı şeyler vardı. ve ondan sonra daha iyi olmaya başladı. Biz geldikten sonra üst üste 2 galibiyet aldık. Ondan sonra tabii ki baktığınız zaman eskiye göre biraz daha iyi şekle geldiler" diye konuştu.

"SÜPER KUPA'DAN DOLAYI BİZİM MAÇIMIZI ERKENE ALDILAR"

Kamuoyunda Antalya kampının iptal edilmesi üzerine çıkan iddialara da yanıt veren Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"Onu kim kamuoyuna getiriyorsa çok yanlış yapıyor. Öyle bir şey yok. Şimdi biz kamp planlamamızı yaptık. Biz kampımıza gidecektik. Çok kısa bir kamp olarak düşündük, 5 gün. Ama ondan önce de federasyonu aradık. 'Bizim ilk maçımızın tarihi belli mi' dedik. Onlar da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Kupa oynadıkları için bizim maçımızı erkene aldılar. Cumartesine aldılar. Pazar veya pazartesi olacaktı. Aldıkları için 'Gerek yok' dedik. Gideceğiz 2-3 gün sonra geri döneceğiz ama bunu çıkaran arkadaşımız neye göre çıkarıyor veya neye göre kamuoyuna sunuyor ben onu anlamıyorum. Bir de tabii ki burada biraz da fazla bir şey konuşuyor. Futbolcular şöyle yaptı, antrenörler istemedi gibi. Öyle bir şey mümkün değil. Öyle bir şeye zaten izin vermeyiz. Bunlara izin verdiğimiz zaman bizim oradan çıkıp gitmemiz gerekiyor. Gerçek olan bu."

"KARARA HERKES SAYGI DUYMAK ZORUNDA"

Takımdaki genel hava hakkında da konuşan Çalımbay, "Bizim yemek yememiz gayet doğal bir şey. '5 arkadaşımızın gitmesiyle yeni bir hava yakalandı' demek doğru değil. Yönetim öyle uygun gördü. Karara herkes saygı duymak zorunda. Mutlaka yönetim de böyle bir şey düşünürken boşa düşünmemiştir. Bir şey olmadan yapmamışlardır. Araştırıldı, edildi ve öyle bir karar verildi. Yemek de tabii ki güzel geçti" diye konuştu.

"GÖRDÜĞÜM ZAMAN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya dair de konuşan Çalımbay, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Hakem arkadaşımıza da gelirsek. Gerçekten iğrenç bir şey. Olmaması gereken bir şey. Hele hele üst düzey başkan seviyesindeki bir insanın yapmaması gereken bir şey. Gördüğüm zaman çok üzüldüm. İnanın çok üzüldüm. Yerdeyken kafasına vurmak, tekme atmak… Neticede futbol oynuyoruz. Burada futbolda 3 tane şey var: Galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik. Hepsini de yaşıyoruz. Onlarda yaşıyor, bizler de yaşıyoruz. Bu oyun yani. Yenileceksiniz ve onu hazmedeceksiniz. Başkan statüsündeki bir arkadaşımızın da orada bence yapıcı olması gerekiyordu. Maç bitmiş. Her şey bitmiş. Geriye de dönüş yok. Onun için olayların çıkması gerçekten kötü bir şey. İnşallah bundan sonra olmaz."

ERSİN DESTANOĞLU: SAHAYA ÇIKIP ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK DURUMUNDAYIZ

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, grupta işlerin istedikleri gibi gitmediğini belirterek, "Buraya iddialı bir şekilde gelmek isterdik. Yarın maçımızı oynayıp ve kazanıp ülkemize geri dönmek istiyoruz" dedi.

Kadroda yer alan genç oyuncuların varlığından mutlu olduğunu belirten 22 yaşındaki file bekçisi, "Onları burada görmekten mutluluk duyuyorum. Ne kadar çok genç arkadaşımız burada olursa kulübümüzün geleceği adına güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Gençlerin burada verilen şansları iyi değerlendirip Beşiktaş forması altında başarılar yakalaması gerçekten hem kulübünüz hem de ülkemiz için çok önemli. Yarın verilen şansları iyi değerlendirirlerse iyi yerlere gelebilirler" diye konuştu.

"İYİ BİR GİDİŞAT YOK"

Savunmada aynı 4'lü ile oynamanın avantaj sağladığını belirten genç kaleci, "Tabii ki de aynı 4'lü ile ya da değişen 5-6 oyuncuyla oynamak kaleciler için tabii ki de avantaj olur. Bu kadar değişen savunma 4'lüsü ile oynamak dezavantaj. Ama sahaya çıkıp elimizden geleni yapmamız lazım. Burada kimlerin oynadığı veya kimlerin değiştiği önemli değil. Artık bizler sahaya çıkıp elimizden geleni yapmak durumundayız. Çünkü iyi bir gidişat yok. Değişenlerin bir önemi yok. Sadece çıkıp maçları kazanmamız lazım" ifadelerini kullandı.