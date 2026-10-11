Red Bull pilotu Max Verstappen, Singapur GP'sini kazanarak 73. zaferini aldı

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Formula 1'de Singapur Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Singapur Grand Prix'si, 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1: 42: 00.785 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk pilot oldu. Verstappen böylece bu sezon üst üste 2. zaferini elde ederken, Singapur'da ise ilk kez kazanma sevincini yaşadı. Hollandalı pilot ayrıca Formula 1'de 250. yarışına çıktı ve 73. kez kazandı.

Yarışı Ferrari'den Charles Leclerc ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli de üçüncü olarak tamamladı.

Sezonda geride kalan 17 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell 3, Lando Norris ve Max Verstappen 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton de 1'er kez kazandı.

Formula 1'de bir sonraki yarış 23-25 Ekim tarihlerinde ABD'de yapılacak.

Singapur Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 340 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 238 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 229 puan

4 - Max Verstappen (Hollanda): 221 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 215 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 578 puan

2 - Ferrari: 444 puan

3 - McLaren: 339 puan

4 - Red Bull: 332 puan

5 - Racing Bulls: 100 puan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı