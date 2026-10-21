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Philadelphia 76ers, New York Knicks'i 106-100 yendi; LeBron ilk maçında 12 sayı attı

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NBA sezonunun açılışında Philadelphia 76ers, deplasmanda New York Knicks'i 106-100 mağlup etti. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan LeBron James 12 sayı kaydederken, Philadelphia sezona galibiyetle başladı.

NBA'de Philadelphia 76ers deplasmanda New York Knicks'i 106-100 mağlup etti. Philadelphia ile maçına çıkan yıldız basketbolcu LeBron James 12 sayıyla mücadele etti.

NBA'de 81. sezon oynanan 3 karşılaşmayla başladı. Sezonun açılış maçında Detroit Pistons, evinde karşılaştığı Boston Celtics'i 121-113'lük skorla mağlup etti. Detroit'te Cade Cunningham ile Jalen Duren 22'şer sayı, Duncan Robinson da 21 sayı kaydetti. Boston'da ise Paul George'un 38 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

LeBron James'ten ilk maçında 12 sayı

Son şampiyon New York Knicks, Madison Square Garden'da Philadelphia 76ers ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip parkeden 106-100'lük skorla galip ayrıldı ve sezona iyi başlangıç yaptı. Philadelphia'da yeni takımıyla ilk maçına çıkan yıldız basketbolcu LeBron James, 12 sayı, 9 ribaund ve 7 sayıyla oynarken, Tyrese Maxey 28 sayı, Jaylen Brown da 19 sayıyla ön plana çıktı. Milli basketbolcu Adem Bona da 9 dakika parkede kalırken, 3 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynadı. New York'ta ise Jalen Brunson 21 sayı, Karl-Anthony Towns da 19 sayı, 11 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

Oklahoma sezona galibiyetle başladı

Oklahoma City Thunder ise konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 116-104'lük skorla geçerek sezona galibiyetle başladı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander attığı 32 sayıyla maçın en skoreri olurken, Jared McCain de 20 sayıyla oynadı. San Antonio'da da Stephon Castle 24 sayı, Dylan Harper 18 sayıyla mücadele ederken, Victor Wembanyama 12 sayı, 12 ribund ile double double yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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