Pescara Teknik Direktörü Zdenek Zeman İyileşmeye Başladı

İtalya Serie C Ligi B Grubu ekiplerinden Pescara'da iskemik atak (mini felç) geçiren teknik direktör Zdenek Zeman'ın tedavisi sürüyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Zeman'ın durumu iyi gidiyor. Kliniğinin kardiyoloji başkanı Stefano Guarracini, tecrübeli antrenörün iyileşmeye başladığını ancak kötü alışkanlıklarından biri olan sigarayı bırakmak zorunda kalacağını duyurdu.

Türkiye'de 1999-2000 sezonunda bir süre Fenerbahçe'yi de çalıştıran 76 yaşındaki Çekyalı teknik adam Zdenek Zeman, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sabah antrenmandan önce Zdenek Zeman hafif, geçici bir iskemik atak geçirdi. Pescara'daki Pierangeli kliniğinde hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi ve stabil, ancak daha fazla kontrole ihtiyacı var" ifadelerine yer verilmişti.