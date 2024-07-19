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Pazarspor, Yavuz Alemdar'ın sözleşmesini yeniledi

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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, geçen sezon kadrosunda yer alan kanat oyuncusu Yavuz Alemdar ile yeni sözleşme imzaladı. Alemdar, takıma 2 gol 7 asistlik bir performansla katkı sağlamıştı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, oyuncusu Yavuz Alemdar'ın sözleşmesini yeniledi.

TFF 3. Lig ekiplerden Pazarspor, geçen sezon kadrosunda yer alan ve başarılı kanat oyuncusu Yavuz Alemdar ile devam kararı aldı. Alemdar, mavi-beyazlı takım ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni sözleşmesini imzaladı.

Yavuz Alemdar, geçen yıl 2 gol 7 asistlik bir performans ile takımına katkı sağladı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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