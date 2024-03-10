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Pazarspor, Hacettepe'yi 1-0 mağlup etti

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TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübünü 1-0 mağlup etti. Golü Emre Turan attı.

TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübünü 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Kaan Kara, Ufuk Tatlıcan, Anıl Çiftçi

Pazarspor: Halil Kaşlı, Muhammet Çavuşoğlu, Emircan Bayrakdar, Furkan Mızrak, Emre Turan, Yavuz Alemdar (Enes Salih Çavdar dk. 90), Batuhan Tunçay, Ahmet Arık (Göktuğ Yılmaz dk. 61), Efe Taylan Altunkara, Mustafa Apardı (Ali Çelik dk. 81), Esat Kabahel

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Hacettepe 1945: Salih Şenbaş, Musa Şahindere, Gürkan Alver, Murat Sipahioğlu (Bayram Can Alyurt dk. 38), Hakan Bozkurt, Fatih Karslı (Muhammet Furkan Kılıç dk. 72), Ataberk Gök (Baran Başyiğit dk. 84), Hasan Küçcük, Serkan Gürses (Muhammet Azak dk. 72), Mehmet Akyüz (Berke Gürbüz dk. 85), Sami Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Gökhan Kılavuz

Gol: Emre Turan (dk. 90) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Hakan Bozkurt, Gürkan Alver, Hasan Küçcük (Hacettepe), Muhammet Çavuşoğlu (Pazarspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Turan Pazarspor Spor Spor Güncel Haberler

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