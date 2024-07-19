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Pazarspor, Göktuğ Yılmaz'ın sözleşmesini yeniledi

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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, geçen sezon kadrosunda yer alan oyuncu Göktuğ Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı. Yılmaz, takımla yaptığı görüşmelerin ardından mavi-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, oyuncusu Göktuğ Yılmaz'ın sözleşmesini yeniledi.

TFF 3. Lig ekiplerden Pazarspor, geçen sezon kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Göktuğ Yılmaz ile devam kararı aldı. Yılmaz, mavi-beyazlı takım ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni sözleşmesini imzaladı. Yılmaz, TFF 3. Lig'de çıktığı 53 maçta 3 gol atabildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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