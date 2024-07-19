Pazarspor, Göktuğ Yılmaz'ın sözleşmesini yeniledi

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, oyuncusu Göktuğ Yılmaz'ın sözleşmesini yeniledi.

TFF 3. Lig ekiplerden Pazarspor, geçen sezon kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Göktuğ Yılmaz ile devam kararı aldı. Yılmaz, mavi-beyazlı takım ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni sözleşmesini imzaladı. Yılmaz, TFF 3. Lig'de çıktığı 53 maçta 3 gol atabildi. - RİZE