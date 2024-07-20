Pazarspor, Erhan Şengül'ü kadrosuna kattı

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, orta saha oyuncusu Erhan Şengül'ü renklerine bağladığını açıkladı.

TFF 3. Lig ekiplerden Pazarspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Rize ekibi, son olarak Trabzon Kireçhanespor'da top koşturan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Erhan Şengül'ü 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Pazarspor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Takımımız, en son Trabzon Kireçhanespor'da forma giyen Erhan Şengül ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Erhan Şengül'e kulübümüze hoş geldin diyor, mavi-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE