Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi'nde mini hentbol şenliği düzenlendi.

Kentte 12 okulun 4 bin sporcuyla katıldığı müsabakalar sonucunda 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu şampiyonluğa ulaşırken, Dede Korkut İlkokulu ikinci, Vali İsmail Fırat İlkokulu ise üçüncü oldu.

Samet Aybaba Spor Lisesi sentetik halı sahasında düzenlenen ödül törenine, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile öğrenciler katıldı.

Müsabakalar sonunda başarılı olan takımlara, protokol tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi ve Samet Aybaba Spor Lisesi Müdürü Aylin Loş Başlamışlı, müsabakalar sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, hentbol şenliğine katılan takımlara teşekkür etti.

Kentte hentbolun alt yapısını güçlendirerek milli takımlara sporcu göndermek istediklerini ifade eden Başlamışlı, etkinliklerinin devam edeceğini ifade etti.