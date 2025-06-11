Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek
Victor Osimhen'i transfer etmekte başarısız olan Al-Hilal, rotasını Fenerbahçe'nin oyuncusu En-Nesyri'ye çevirdi. Fenerbahçe'nin En-Nesyri için talep ettiği 40 milyon Euro'luk rekor bonservisi ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor. Al-Hilal'in bu transfer için ciddi olduğu ve Fenerbahçe'nin talebini kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Victor Osimhen'in defalarca reddettiği Al-Hilal'in rotasını En-Nesyri'ye kırdığı iddia ediliyor.
YENİ HEDEF: EN-NESYRI
DAZN Italia'nın haberine göre Al-Hilal, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. İspanyol basınından Todofichajes da Al-Hilal'in En-Nesyri ilgisinden bahsederken, Suudi ekibinin, Fenerbahçe'nin astronomik talebini ödemeye hazır olduğunu yazdı.
40 MİLYON EURO
Buna göre Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den 40 milyon euroya yakın bir bonservis beklediği haber detayında yer aldı. Al-Nassr, ara transfer döneminde Faslı golcü için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ancak sarı-lacivertliler 30+5 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.