Oscar Piastri Belçika Grand Prix'sinde zafer elde etti

OSCAR Piastri, ıslak ve kuru zeminin bir arada yaşandığı zorlu Belçika Grand Prix'sinde takım arkadaşı ve şampiyonluk rakibi Lando Norris'i geride bırakarak zafere ulaştı. Spa-Francorchamps pistindeki bu galibiyetle Piastri, Sürücüler Şampiyonası'ndaki liderliğini pekiştirerek puan farkını 16'ya çıkardı.

Yarış öncesi etkili olan yoğun yağmur nedeniyle start yaklaşık 80 dakika gecikmeyle verildi. 5'inci turda başlayan mücadelede Eau Rouge çıkışında Norris'i geride bırakan Piastri, Kemmel Düzlüğü'nde farkı açarak liderliği ele geçirdi.

Pistteki kuruma eğiliminin artmasıyla stratejik pit stoplar devreye girdi. Piastri 12'nci turda orta hamur lastiklere geçerken, Norris bir tur sonra sert lastik tercihiyle pite girdi ve çıkışta takım arkadaşının 9 saniye gerisinde kaldı.

Son bölümlerde Norris farkı 3,1 saniyeye kadar indirse de, sondan bir önceki turda La Source virajında yaptığı küçük hata farkın yeniden açılmasına neden oldu. Yarış sonunda Piastri, 3,4 saniyelik avantajla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarışın galip ikilisi, üçüncü sıradaki Charles Leclerc'e açık ara fark attı. Ferrari pilotu, Piastri'nin 20 saniye gerisinde finiş gördü ve Cumartesi günü sprint yarışını kazanan Red Bull sürücüsü Max Verstappen'i arkasında tutmayı başardı. Verstappen, podyumu sadece 1,5 saniye farkla kaçırdı.