Oklahoma City Thunder, NBA 2024-25 Sezonu Şampiyonu Oldu

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NBA final serisinde Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers'ı 103-91 yenerek seriyi 4-3 kazanarak 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu. Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, maçta 29 sayı ve 12 asistle 'double-double' yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisi yedinci maçında Indiana Pacers'ı 103-91 yenen Oklahoma City Thunder, seriyi 4-3 kazanarak 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu.

Paycom Center'da oynanan final serisinin yedinci maçında Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 29 sayı, 12 asistle " double-double" yaptı. Jalen Williams 20, Chet Holmgren 18 sayıyla oynarken Alex Caruso ve Cason Wallace 10'ar sayı kaydetti. Indiana Pacers'da ise Bennedict Mathurin, 24 sayı, 13 ribauntla " double-double" yaparken Pascal Siakam ve T.J. McConnell 16 sayılık performans gösterdi.

Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton, maçın ilk çeyreğinde sağ bacağından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Thunder, 2008'deki isim ve şehir değişikliğinden bu yana ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kulüp daha önce, 1979 yılında, "Seattle SuperSonics" adıyla kupayı kazanmıştı.

Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 2013'te LeBron James'ten sonra aynı sezonda hem normal sezon MVP'si hem de Finaller MVP'si ödülünü kazanan ilk oyuncu oldu.

Gilgeous-Alexander, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, hayallerinin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Çocukken hayal kurarsınız. Her çocuk hayal kurar. Ama bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini asla bilemezsiniz. Hayallerimin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Bu başarıya ulaşmamda bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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