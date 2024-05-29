Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı. Teknik direktör Okan Buruk, 9 futbolcunun takımda yer almayacağını belirtti. Bu futbolcular arasında Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Serge Aurier, Sergio Oliveira, Wilfried Zaha, Tete, Alexandru Cicaldau, Leo Dubois ve Mathias Ross bulunuyor.
Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.
9 YILDIZ İLE YOLLAR AYRILACAK
Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda 9 yıldızın bileti kesilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapora göre takımda özellikle yabancı futbolcularla ilgili radikal kararlar alınacak.
Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği isimler şöyle;
- Tanguy Ndombele
- Carlos Vınıcıus
- Serge Aurier
- Sergio Oliveira
- Wilfried Zaha
- Tete
- Alexandru Cicaldau
- Leo Dubois
- Mathıas Ross