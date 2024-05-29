Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.

9 YILDIZ İLE YOLLAR AYRILACAK

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda 9 yıldızın bileti kesilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapora göre takımda özellikle yabancı futbolcularla ilgili radikal kararlar alınacak.

Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği isimler şöyle;