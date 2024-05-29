Üye Girişi
Haberler

Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı. Teknik direktör Okan Buruk, 9 futbolcunun takımda yer almayacağını belirtti. Bu futbolcular arasında Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Serge Aurier, Sergio Oliveira, Wilfried Zaha, Tete, Alexandru Cicaldau, Leo Dubois ve Mathias Ross bulunuyor.

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.

9 YILDIZ İLE YOLLAR AYRILACAK

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda 9 yıldızın bileti kesilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapora göre takımda özellikle yabancı futbolcularla ilgili radikal kararlar alınacak.

Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği isimler şöyle;

  • Tanguy Ndombele
  • Carlos Vınıcıus
  • Serge Aurier
  • Sergio Oliveira
  • Wilfried Zaha
  • Tete
  • Alexandru Cicaldau
  • Leo Dubois
  • Mathıas Ross
Kaynak: Haberler.com / Spor

Alexandru Cicaldau Trendyol Süper Lig Sergio Oliveira Wilfried Zaha Mathias Ross Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

 Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
500

Yorumlar (1)

Sedat Açıkgöz:

mevsimde dolayı oluşan dezeflasyonu kendi başarısı olarak sunuyor, bizde yiyoruz

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title