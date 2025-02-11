Okan Buruk da katıldı! Lucas Torreira'ya çılgın doğum günü partisi

Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 29'uncu yaşını takım arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy'deki bir mekanda kutladı. Sarı kırmızılıların çılgın partisinde Okan Buruk da katıldı.

Bir restoran-barda gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Torreira ile dans ettiği anlar büyük ilgi gördü. Futbolcuların keyifli dakikaları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

NEREDEYSE BÜTÜN TAKIM ORADAYDI

Galatasaraylı futbolcuların eksiksiz katıldığı gecede, Torreira için hazırlanan sürpriz etkinlikler geceye damga vurdu. Kutlamadan birçok görüntü, taraftarların da yoğun ilgisiyle sosyal medyada paylaşıldı.