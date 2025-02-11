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Okan Buruk da katıldı! Lucas Torreira'ya çılgın doğum günü partisi

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, 29. yaşını takım arkadaşları ve teknik ekiple birlikte kutladı. Sarı-kırmızılı ekip, bir restoranda renkli bir doğum günü partisi düzenledi. Takımın teknik direktörü Okan Buruk'un da katıldığı bu özel gecede, futbolcuların keyifli anları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 29'uncu yaşını takım arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy'deki bir mekanda kutladı. Sarı kırmızılıların çılgın partisinde Okan Buruk da katıldı.

Bir restoran-barda gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Torreira ile dans ettiği anlar büyük ilgi gördü. Futbolcuların keyifli dakikaları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

NEREDEYSE BÜTÜN TAKIM ORADAYDI

Galatasaraylı futbolcuların eksiksiz katıldığı gecede, Torreira için hazırlanan sürpriz etkinlikler geceye damga vurdu. Kutlamadan birçok görüntü, taraftarların da yoğun ilgisiyle sosyal medyada paylaşıldı.

Okan Buruk da katıldı! Lucas Torreira'ya çılgın doğum günü partisi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Sahtekarlar buluşması.

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Mutlu yillar Atom karinca

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Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Şikesarayın en iyi iki oyuncusu oscarlık performans

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

yapısaray sahtekar futbolcularını ödüllendirmiş

Yorum Beğen10
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