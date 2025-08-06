Nevşehir'in İlk Kadın Güreşçisi: Ravza Nur Yedier'in Başarı Hikayesi

Nevşehir'de 3 yıl önce güreşe başlayan 18 yaşındaki Ravza Nur Yedier, kısa sürede elde ettiği ulusal başarılarını uluslararası organizasyonlara taşımak istiyor.

Kentte güreş sporuna başlayan ilk kadın olarak bilinen milli sporcu Ravza Nur, ortaokulda başladığı voleybolu bırakıp babasının tavsiyesiyle güreşe yöneldi.

İlk etapta erkek sporcularla antrenman yapan Ravza Nur, katıldığı Türkiye şampiyonalarında 2022 yılında 15 yaş altında ve 2023 yılında Genç-B Serbest Grekoromen'de 3'üncü, 2024 yılında aynı müsabakada ve bu yıl 24-26 Nisan tarihlerinde Rize'de gerçekleştirilen "Okul Sporları Genç A Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası"nda 2'nci oldu.

Ravza Nur Yedier, AA muhabirine, bu spor dalında kendini geliştirerek kadınların tüm spor dallarında başarı elde edebileceğini göstermek için yola çıktığını söyledi.

Katıldığı ulusal yarışmalardan madalyalarla döndüğünü anımsatan Ravza Nur, milli takım formasıyla uluslararası müsabakalarda da benzer başarılar sergilemek istediğini dile getirdi.

"Diğer kızlara örnek oldum"

Kentte kadın güreşçi olmadığı için erkeklerle antrenman yapan Ravza Nur, şunları kaydetti:

"Bayan olmamızın verdiği zorluklar var. Erkekler bedensel olarak bizden biraz daha güçlü. Güreş hayatımın bir parçası oldu. Bırakmayı bu yüzden düşünmedim. Pes etmeyi düşünmüyorum. Milli sporcu oldum. Nevşehir'de güreş yapan tek bayan bendim. Kuzenlerim ve arkadaşlarım da bana katıldı. Diğer kızlara örnek oldum. Şimdi çok daha iyi çalışıp önümüzdeki sene U-20 kategorisinde yapılacak yarışmalarda iyi bir derece elde edip yurtdışına çıkmayı ve orada ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum. Her sporcunun olduğu gibi benim de olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı okutma hayalim var."

Güreşe ilgi duyan kadınlara geri adım atmamalarını tavsiye eden Ravza Nur, "Güreş, kızların da gayet iyi bir şekilde yapabileceği bir spor. Kızların başaramayacağı bir şey yok. Genellikle erkeklerin yapabileceği bir spor olarak gözüküyor ancak kadınlar da isteyince her şeyi başarabilirler. Onun için dışarıdan gelen seslere kulağımızı tıkayıp önümüze bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Ravza Nur çok hırslı"

Güreş Milli Takım Antrenörü Ali Yenigül ise Ravza Nur'un, yaklaşık 3 yıl önce babası ve erkek kardeşiyle kurs salonuna gelerek güreş eğitimlerine başvurduğunda şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Sporcusunun yurt dışında önemli başarılar elde edeceğine yürekten inandığını vurgulayan Yenigül, "Ravza Nur çok hırslı. Hırsından mindere oturup ağladığına çok kez şahit oldum. Başladığı zamanda bile beni daha fazla sıkıştırarak antrenman istiyordu. Henüz güreşe başlayalı 7 ay olmuştu ki dereceler almaya başladı. Başarılar elde edince kendini daha çok güreşe vermeye başladı. Ravza Nur sayesinde başka kızlar da güreşe yönelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Yenigül, sporcusunun hafta içi her gün yapılan antrenmanlarını aksatmadığını sözlerine ekledi.