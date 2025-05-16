Nedeni de belli! Trendyol 1. Lig'de VAR kalkıyor

Nedeni de belli! Trendyol 1. Lig'de VAR kalkıyor
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2. Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, Trendyol 1. Lig'de VAR sisteminin yüksek maliyetlerden ötürü kalkacağını iddia etti.

Trendyol 1. Lig'de de kullanılan ve zaman zaman eleştirilere de neden olan VAR sistemi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

VAR KALKIYOR İDDİASI

2. Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat yaptığı açıklamada VAR sisteminin kaldırılacağını iddia etti.

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Hakan Bolat, "1. Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren büyük ihtimalle VAR kalkacak. Sebebi de VAR'ın yüksek maliyeti'' ifadelerini kullandı. VAR sistemi 2018 yılında resmi olarak Türkiye'de kullanılmaya başlanmıştı.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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