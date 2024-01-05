Necip Uysal, sakatlandıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında rakibinin baldırı kafasına gelen Necip Uysal, tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu bir süre oyuna devam ettikten sonra kendini yeniden yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği karşılaşmanın 52'nci dakikasında Necip Uysal yatarak yaptığı müdahale sonrasında Fall'ın baldırının kafasına gelmesiyle yerde kaldı. Tecrübeli oyuncu kenarda tedavi gördükten sonra oyuna devam etti. Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında ceza alanı içinde kendini yere bırakan Necip Uysal, oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcu alkışlarla kenara gelirken yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

TAYYİP TALHA 279 GÜN SONRA

2022-23 sezonun 27'nci haftasında iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. 8 Eylül'de topla çalışmalara başlayan 24 yaşındaki savunmacı, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna girerek forma hasretine son verdi. Tayyip Talha Sanuç, 279 gün sonra siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.