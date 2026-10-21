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Ndidi, Crystal Palace maçı öncesi Beşiktaş'ın Avrupa Ligi üst tur hedefini vurguladı

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Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın saat 22.00'de Crystal Palace ile oynayacakları maç öncesi üst tura çıkma hedefini vurguladı. Ndidi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basın toplantısında takım olarak hazır olduklarını söyledi.

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma adına yarın oynayacakları Crystal Palace maçının ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın saat 22.00'de sahasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, "Biz bir takımız ve yarın evimizde oynayacağız. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Yarın da iyi bir takıma karşı oynayacağız. İngiltere'den gelen takımlar yüksek tempo ve şiddete alışık takımlar. Biz de iyi takımlara karşı oynadık, oynuyoruz. O yüzden hazırız. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Orkun da takımın çok büyük bir parçası. Gerçek bir lider. Hoca şu ana kadar onun eksikliğinde bence işleri çok iyi bir şekilde yönetiyor" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin hazır olması gerekiyor"

Oyuncular olarak kendilerini her zaman hazır tutmaları gerektiğine dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcu, "Biz takım olarak hazırız. Hoca bunu çok net bir şekilde ifade ediyor, bize hepimizin hazır olması gerektiğini gösteriyor. Sadece ben değil, takım olarak hepimiz çok çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz şans alabiliriz. Hepimizin hazır olması gerekiyor. Hocanın bunu gerçekten bize çok iyi şekilde empoze ettiğini söyleyebilirim. Sezon da uzun, bunu hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz üst tura çıkmak"

Hedeflerinin bir üst tura çıkmak olduğuna da değinen tecrübeli futbolcu, "Yarınki karşılaşmanın ne kadar önemli ve büyük bir maç olduğunu zaten biliyoruz. Son maçtan da dersler çıkardık. Yarın kendimizi göstermek istiyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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