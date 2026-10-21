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NBA'de sezon açılışında Thunder, Spurs'ü 116-104 yendi; Shai 32 sayıyla yıldızlaştı

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NBA'de 2026-2027 sezonu 3 maçla başlarken Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 116-104 yendi. Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle öne çıkarken 76ers son şampiyon Knicks'i 106-100, Pistons da Celtics'i 121-113 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 116-104 yendi.

NBA'de 2026-2027 sezonu 3 maçla başladı. Frost Bank Center'da Spurs'e konuk olan Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma ve 3 blokluk performansıyla sezonun ilk maçında takımını galibiyete taşıdı.

Thunder'da Jared McCain 20, Chet Holmgren 14 ve Jalen Williams 12 sayı attı.

Spurs'te ise Stephon Castle 24, Dylan Harper 18 ve De'Aaron Fox 14 sayı üretti. Victor Wembanyama ise karşılaşmayı 12 sayı, 13 ribaunt, 6 blokla tamamladı.

76ers, son şampiyon Knicks'i geçti

Philadelphia 76ers, Madison Square Garden'da konuk olduğu son şampiyon New York Knicks'i 106-100 mağlup etti.

Konuk ekipte Tyrese Maxey, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jaylen Brown'ın 19 sayı attığı mücadelede yeni takımıyla ilk maçına çıkan LeBron James ise 14 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona, yaklaşık 10 dakika sahada kaldığı müsabakayı 3 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla noktaladı.

Knicks'te Jalen Brunson 21, Karl-Anthony Towns 19 ve Josh Hart 14 sayıyla oynadı.

Pistons, son çeyrekteki 23-0'lık seriyle kazandı

Sezonun açılış müsabakasında Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da ağırladığı Boston Celtics'i 121-113'lük skorla geçti.

Son çeyrekteki 23-0'lık seriyle galibiyete ulaşan Pistons'ta Cade Cunningham ve Jalen Duren 22'şer sayı kaydetti.

Celtics'te ise Paul George 38, Derrick White ve Payton Pritchard 17'şer sayı buldu.

Kaynak: AA
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