NBA'de korkutan sakatlık! Lillard'da yırtık şüphesi

Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, Indiana Pacers ile oynanan play-off serisinin dördüncü maçında korkutan bir sakatlık yaşadı.

AŞİL TENDONUNDA YIRTIK ŞÜPHESİ

Karşılaşmanın ilk yarısında hücum ribaundu almaya çalışırken temas almadığı halde sakatlanan Lillard, saha kenarına takım arkadaşları ve sağlık ekibi eşliğinde taşındı ve oyuna geri dönemedi. NBA muhabiri Chris Haynes'in aktardığına göre, Bucks cephesinde Lillard'ın sol aşil tendonunda yırtık olmasından ciddi şekilde endişe ediliyor.

Milwaukee Bucks Başantrenörü Doc Rivers, maç sonunda Lillard'ın durumuyla ilgili konuşarak, "Açık konuşmak gerekirse, alt bacak bölgesi ve pek umut verici görünmüyor'' dedi. Lillard'ın durumu hakkında henüz resmi başka bir açıklama yapılmadı.

NBA KARİYERİ

Damian Lillard, NBA kariyerinde 13 sezonda 25.1 sayı, 6.7 asist, 4.3 ribaund ve 1 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.