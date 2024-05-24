NBA'de Boston Celtics, Indiana Pacers'ı mağlup etti
NBA Doğu Konferansı finali ikinci maçında Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0 yaptı. Jaylen Brown, Jayson Tatum ve Derrick White'ın performansıyla galibiyete ulaşan Celtics, seride avantajı elde etti.
NBA'de Doğu Konferansı finali ikinci maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 126-110 yendi ve seriyi 2-0 yaptı.
NBA'de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics evinde mücadele ettiği Indiana Pacers'ı 126-110 skorla mağlup etti ve seride 2-0 yaptı. Boston'da Jaylen Brown 40 sayı, 5 ribuand, Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaund ve Derrick White da 23 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Indiana'da ise Pascal Siakam'ın 28 sayı, 5 ribaund ve Andrew Nembhard'ın da 16 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.
Seride 3. ve 4. müsabakalar Indiana Pacers'ın sahasında oynanacak. - İSTANBUL