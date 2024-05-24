Üye Girişi
Haberler

NBA'de Boston Celtics, Indiana Pacers'ı mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA Doğu Konferansı finali ikinci maçında Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0 yaptı. Jaylen Brown, Jayson Tatum ve Derrick White'ın performansıyla galibiyete ulaşan Celtics, seride avantajı elde etti.

NBA'de Doğu Konferansı finali ikinci maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 126-110 yendi ve seriyi 2-0 yaptı.

NBA'de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics evinde mücadele ettiği Indiana Pacers'ı 126-110 skorla mağlup etti ve seride 2-0 yaptı. Boston'da Jaylen Brown 40 sayı, 5 ribuand, Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaund ve Derrick White da 23 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Indiana'da ise Pascal Siakam'ın 28 sayı, 5 ribaund ve Andrew Nembhard'ın da 16 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

Seride 3. ve 4. müsabakalar Indiana Pacers'ın sahasında oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Boston Celtics Konferans Indiana NBA Spor Güncel Haberler

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

 İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı

 Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title