NBA'de 2026-2027 sezonu yarın Detroit Pistons-Boston Celtics maçıyla başlıyor

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2026-2027 sezonu heyecanı yarın başlayacak.

NBA'in 81. sezonunun açılış gününde tek maç oynanacak.

Sezonun açılış karşılaşmasında Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Boston Celtics'i ağırlayacak.

Üç milli basketbolcu sahne alacak

NBA'de bu sezon üç milli basketbolcu parkeye çıkacak.

Houston Rockets'ta Alperen Şengün, Philadelphia 76ers'ta Adem Bona ve Dallas Mavericks'te Tarık Biberovic forma giyecek.

İki kez all-star seçilme başarısı gösteren Alperen Şengün, Rockets'ta bir kez daha play-off oynama hedefiyle sezona girecek.

Adem Bona'nın forma giydiği 76ers, LeBron James ve Jaylen Brown'ı dahil ettiği güçlenmiş kadrosuyla iddiasını ortaya koymaya çalışacak.

Tarık Biberovic ise Mavericks formasıyla ilk kez NBA'de mücadele edecek.

Alperen Şengün, 6. sezonuna başlayacak

Ortaya koyduğu performansla NBA'in önemli isimleri arasına giren 24 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, ligde 6. yılını geçirecek.

Alperen, geçen yıl Batı Konferansı'nda 5. sırayı alan Rockets'ta normal sezonu 20,4 sayı, 8,9 ribaunt, 6,2 asist, 1,2 top çalma ve 1,1 blok ortalamalarıyla tamamladı.

Geçen sezon üst üste ikinci kez All-Star seçilen ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçen Alperen, takımıyla ikinci defa play-off'larda da mücadele etti.

Gözler Thunder, Spurs ve Knicks'in üzerinde

NBA'de bu sezon gözler, şampiyonluğun en önemli adaylarından Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs ve New York Knicks'in üzerinde olacak.

Son şampiyon New York Knicks, Fransız basketbolcu Victor Wembanyama'nın öncülük ettiği San Antonio Spurs ve son yıllara damga vuran Oklahoma City Thunder, sezonu yine şampiyonluk parolasıyla açacak.

LeBron James, NBA'deki 24. sezonuna çıkacak

LeBron James, Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'ta oynadıktan sonra bu sezon Philadelphia 76ers formasıyla mücadele edecek.

Birçok rekoru elinde bulundurduğu NBA tarihinin en skorer ismi konumundaki LeBron, 24. sezonunda boy göstererek bu alandaki rekorunu da geliştirecek.

Dört şampiyonluk yaşadığı NBA'de 4'er kez de normal sezon ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen 41 yaşındaki LeBron James, yeni rekorlar ve kariyerine bir şampiyonluk yüzüğü daha ekleyebilmek için parkeye çıkacak.

Play-off'lar 17 Nisan'da başlayacak

NBA'de normal sezon, 11 Nisan 2027'de sona erecek.

Play-off'lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Play-in maçları, 13-16 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Ligde play-off karşılaşmaları, 17 Nisan'da başlayacak.

All-Star hafta sonu müsabakaları ise 19-21 Şubat 2027'de Phoenix'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA