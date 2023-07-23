Nazilli Belediyespor, gençlerle yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kadrosu dağılan ve geleceği belirsiz olan Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına genç oyuncularla başlıyor. Teknik direktör Mesut Toros'un yerine U17 antrenörü Murat Angın saha içi çalıştırmadan sorumlu olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kadrosu dağılan ve geleceği belirsiz olan Nazilli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına gençlerle başlıyor.

Sezon hazırlıklarına yarın başlayacak siyah-beyazlılarda yönetim kurulu, sözleşmesi süren teknik direktör Mesut Toros'un yerine takımın saha içi çalıştırma ve sorumluluğuna U17 antrenörü Murat Angın'ı getirdi. Saha dışı sorumluluğuna ise alt yapı antrenörlerinden Birkan Duran getirildi.Yönetimin aldığı kararla sözleşmesi devam eden 12 futbolcu ve altyapıdan performansları beğenilen genç oyuncular, Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'nde kampa girecek.