Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'de Bursaspor'a 3-0 yenildi; Iheanacho iki gol attı

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'de Bursaspor'a 3-0 yenildi; Iheanacho iki gol attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor, sahasında Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu. Bursaspor'un gollerini 58. ve 79. dakikalarda Iheanacho, 83. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti; Muğlaspor sahasında mağlup ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Mehmet Şengül
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kazmaz (Bilal Ceylan dk. 72), Luis Mago, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur (Driton Camaj dk. 72), Ali Kaan Güneren, Jurgen Çelhaka (Daniel Avramovski dk. 72), Ahmet Emin Engin, Mamady Diarra, Oluwakorede Osundina (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 62), Yasin Uzunoğlu (Ibrahim Sissoko dk. 46)
Yedekler: Batıhan Gebecelioğlu, Ali Barak, Buluthan Bulut, Ozan Sol, Ertuğrul İdris Furat
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Juergen Elitim, Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 64), Lincoln Henrique, Kelechi Iheanacho (Baran Başyiğit dk. 84), Eyüp Akcan (Lewis Baker dk. 74), Amine Boutrah (Emir Kaan Gültekin dk. 74), Rahmetullah Berişbek (Zeki Yavru dk. 84), Barış Gök
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Toral Bayramov, Tayfun Aydoğan, Taha Batuhan Yayıkcı, Ivan Saranic
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Kelechi Iheanacho (dk. 58 ve 79), Hüseyin Maldar (dk. 83) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Yasin Uzunoğlu, Jurgen Çelhaka, Luis Mago (Muğlaspor), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)