Üye Girişi
Haberler
Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor
Barzani'den dikkat çeken "Türkiye" açıklaması
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar

Mourinho Samet'i bakın hangi yıldıza benzetiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, A Milli Takım oyuncusu Samet Akaydın'ı efsane yıldız Ricardo Carvalho'ya benzetiyor. Mourinho, Samet'in yetenekli, topla çıkabilen ve kendini geri atmayan bir stoper olduğuna inanıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların büyük eleştirisine maruz kalan ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun çok sevdiği Samet Akaydin hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Montella gibi Mourinho da Samet'in yetenekli, topla çıkabilen, pas yapabilen, kendini geri atmayan bir stoper olduğuna inanıyor. Portekizli antrenör, 3-1 kazanılan RAMS Başakşehir maçından sonra "galibiyeti iyi arkadaşım Samet'e hediye ediyorum" diyerek onu ne kadar sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

MOURINHO SAMET'İ CARVALHO'YA BENZETİYOR

Portekizli teknik adam Samet Akaydın'ı Porto, Chelsea, Real Madrdi'de beraber çalıştığı Ricardo Carvalho'ya benzetiyor. O yüzden milli oyuncudan vazgeçmeyi düşünmüyor.

Mourinho Samet'i bakın hangi yıldıza benzetiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Futboldan men edildiler!
img

SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
img

"Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı" iddiası
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Üşenmedim araştırdım..ve alakası olmayan bir benzetme olmuş..benim teşhisi mourinho( morhindi) çok hasta..))) yani şu durumda tek şeçici o olsa FB' biraz benzerlik gösteren veya hiç benzemesin dünya yıldızı diye kalamayacak futbolculara gün doğar;)))

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

Oynat o zaman....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 19 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar l Nefes Gazetesi kimin, sahibi kim? Ankara, Sivas, Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi? 23.23 saat anlamı nedir? 23 23 saat aşk anlamı 2024! 00.00 saat anlamı nedir? 00 00 saat aşk anlamı 2024! Colani kimdir? Colani terörist mi? Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! İsrail Türkiye'ye saldıracak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.