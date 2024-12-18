Mourinho Samet'i bakın hangi yıldıza benzetiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, A Milli Takım oyuncusu Samet Akaydın'ı efsane yıldız Ricardo Carvalho'ya benzetiyor. Mourinho, Samet'in yetenekli, topla çıkabilen ve kendini geri atmayan bir stoper olduğuna inanıyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların büyük eleştirisine maruz kalan ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun çok sevdiği Samet Akaydin hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Montella gibi Mourinho da Samet'in yetenekli, topla çıkabilen, pas yapabilen, kendini geri atmayan bir stoper olduğuna inanıyor. Portekizli antrenör, 3-1 kazanılan RAMS Başakşehir maçından sonra "galibiyeti iyi arkadaşım Samet'e hediye ediyorum" diyerek onu ne kadar sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
MOURINHO SAMET'İ CARVALHO'YA BENZETİYOR
Portekizli teknik adam Samet Akaydın'ı Porto, Chelsea, Real Madrdi'de beraber çalıştığı Ricardo Carvalho'ya benzetiyor. O yüzden milli oyuncudan vazgeçmeyi düşünmüyor.