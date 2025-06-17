Mourinho ile bile görüşmüş! Fenerbahçe 30 milyon euro teklif ettiği golcüden ret yedi

Mourinho ile bile görüşmüş! Fenerbahçe 30 milyon euro teklif ettiği golcüden ret yedi
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Fenerbahçe'nin, Nice forması giyen golcü Evann Guessand için 30 milyon euroluk teklif sunduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin teklifinin detayları 25+5 milyon euro şeklinde olduğu ifade edildi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da genç futbolcu ile Zoom üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Ancak, Nice kulübünün Fenerbahçe'nin bu teklifini kabul etmediği bildirildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, bir süredir gündemde yer alan Nice forması giyen Evann Guessand için teklifi ortaya çıktı.

30 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILDI

Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Guessand için Nice'e toplamda 30 milyon euroluk bir teklif sundu. Fenerbahçe'nin teklifinin 25+5 milyon euro şeklinde olduğu yazıldı.

KULÜBÜ REDDETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da 23 yaşındaki futbolcu ile Zoom'da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Nice ise Fenerbahçe'den gelen 30 milyon euroluk bu teklifi kabul etmedi.

Mourinho ile bile görüşmüş! Fenerbahçe 30 milyon euro teklif ettiği golcüden ret yedi

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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