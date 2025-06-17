Mourinho ile bile görüşmüş! Fenerbahçe 30 milyon euro teklif ettiği golcüden ret yedi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, bir süredir gündemde yer alan Nice forması giyen Evann Guessand için teklifi ortaya çıktı.

30 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILDI

Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Guessand için Nice'e toplamda 30 milyon euroluk bir teklif sundu. Fenerbahçe'nin teklifinin 25+5 milyon euro şeklinde olduğu yazıldı.

KULÜBÜ REDDETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da 23 yaşındaki futbolcu ile Zoom'da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Nice ise Fenerbahçe'den gelen 30 milyon euroluk bu teklifi kabul etmedi.