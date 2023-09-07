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Molde'yi yıkmıştı! Fredrik Midtsjö, Pendikspor'a imzayı attı

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Galatasaray, Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a transfer olduğunu resmi olarak duyurdu. Yapılan anlaşma gereği Pendikspor, Galatasaray'a 3 milyon euro transfer bedeli ödeyecek.

Son şampiyon Galatasaray, yıldız futbolcusu Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul ekibi Pendikspor'un transferi için Galatasary'a 3 milyon euro ödeyecek.

Molde'yi yıkmıştı! Fredrik Midtsjö, Pendikspor'a imzayı attı

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir."

Molde'yi yıkmıştı! Fredrik Midtsjö, Pendikspor'a imzayı attı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fredrik Midtsjö Galatasaray Pendikspor Spor Haberler

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