Haberler

Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı büyük ilgi gördü. Fotoğrafta zayıf ve çelimsiz görünen Salah'ın bugünkü güçlü ve atletik yapısı ile gençlik görüntüsü arasındaki fark, futbolseverleri şaşırttı.

  • Liverpool futbolcusu Mohamed Salah'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
  • Fotoğrafta Salah oldukça zayıf ve çelimsiz görünüyor.
  • Salah'ın bugünkü güçlü ve atletik yapısıyla gençlik görüntüsü arasındaki fark futbolseverleri şaşırttı.

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

ÇELİMSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

Oldukça zayıf ve çelimsiz göründüğü fotoğrafı gören birçok kullanıcı, yıldız futbolcunun yıllar içindeki fiziksel değişimine dikkat çekti. Salah'ın bugünkü güçlü ve atletik yapısıyla gençlik görüntüsü arasındaki fark, futbolseverleri şaşırttı.

Mohamed Salah'ın genç halini görenler olay oldu

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede viral olan kare için bazı kullanıcılar "Azmin ve çalışmanın sonucu" yorumunu yaparken, bazıları ise Salah'ın geçirdiği fiziksel dönüşümü örnek gösterdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ne var adamin halinden gayet normal

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste
Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi

Gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi