Haberler

MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir MMA dövüşçüsü, müsabaka sırasında kolu kırılmasına rağmen dövüşü tamamladı; kırık maç sonrası yapılan kontrollerde ortaya çıktı.

  • MMA dövüşçüsü, müsabaka sırasında kolunun kırıldığını maç bittikten sonra fark etti.
  • Sporcu, kolundaki kırığı maç sonrası yapılan kontrollerde öğrendi.
  • Maç sonrası tetkiklerde sporcunun kolunda kırık tespit edildi.

MMA dünyasında şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Bir dövüşçü, müsabaka sırasında kolunun kırıldığını karşılaşma bittikten sonra fark etti.

KIRIKLA MAÇI TAMAMLADI

Karşılaşma esnasında aldığı darbe sonrası kolunda ciddi bir hasar oluşan sporcu, adrenalin ve mücadele hırsıyla sakatlığın boyutunu anlayamadı. Dövüşü tamamlayan sporcu, maçın ardından yapılan kontrollerde kolunun kırıldığını öğrendi.

SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Maç sonrası sağlık ekibinin müdahalesiyle durum netleşti. Yapılan tetkiklerde sporcunun kolunda kırık tespit edildi. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü

Fener taraftarını kahreden görüntü!
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor