MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu
Bir MMA dövüşçüsü, müsabaka sırasında kolu kırılmasına rağmen dövüşü tamamladı; kırık maç sonrası yapılan kontrollerde ortaya çıktı.
MMA dünyasında şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Bir dövüşçü, müsabaka sırasında kolunun kırıldığını karşılaşma bittikten sonra fark etti.
KIRIKLA MAÇI TAMAMLADI
Karşılaşma esnasında aldığı darbe sonrası kolunda ciddi bir hasar oluşan sporcu, adrenalin ve mücadele hırsıyla sakatlığın boyutunu anlayamadı. Dövüşü tamamlayan sporcu, maçın ardından yapılan kontrollerde kolunun kırıldığını öğrendi.
SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Maç sonrası sağlık ekibinin müdahalesiyle durum netleşti. Yapılan tetkiklerde sporcunun kolunda kırık tespit edildi. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.