MKE Ankaragücü Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
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Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Güray Vural ve Milson'un attığı gollerle sonuçlanan maçta her iki takım da birer puan aldı.
STAT: EryamanHAKEMLER: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet KısalMKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan – Nihad Mujakic, Atakan Çankaya (Dk. 61 Fıratcan Üzüm), Arda Kızıldağ, Kevin Malcuit (Dk. 90+2 Moussiti Oko), Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pedrinho), Andrej Dokanovic, Matej Manousek, Emre Kılınç (Dk. 80 Milson), Ghayas Zahid (Dk. 61 Giorgi Beridze), Ali SoweANTALYASPOR: Helton Leite- Sherel Floranus, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural (Dk. 85 Cemali Sertel), Fernando Martins, Erdal Rakip (Dk. 85 Ufuk Akyol), Doğukan Sinik (Dk. 46 Alassane Ndao), Sam Larsson (Dk. 90+2 Fedor Kudriasov), Fredy (Dk. 61 Emrecan Uzunhan), Bertuğ YıldırımGOLLER: Dk. 90+3 Milson ( Ankaragücü ), Dk. 69 Güray Vural ( Antalyaspor )SARI KARTLAR: Emre Kılınç ( Ankaragücü ), Doğukan Sinik, Güray Vural, Erdal Rakip ( Antalyaspor )Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.9'uncu dakikada Antalyaspor tehlikeli geldi. Gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Bertuğ, gelen pasla kaleci ile karşı karşıya kaldı ama Mujakic kademeye girerek tehlikeyi önledi.10'uncu dakikada gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattaki Larsson, yerden ceza sahası çizgisinin önüne kesti. Topla buluşan Fredy'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan uzanarak topu kornere gönderdi.12'nci dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Arda'nın rakip ceza sahasına gönderdiği pasla savunmanın arkasına sarkan Sowe, ceza sahasına girerek sağ ayağıyla yakın direğe vuruşunu yaptı ama top yan ağlarda kaldı.23'ncü dakikada Ankaragücü sağdan tehlikeli geldi. Emre'nin ortasında alt pas içerisinde Sowe topu kontrol etti ama savunmaya araya girerek tehlikeyi önledi.24'üncü dakikada karşı atağa çıkan Antalyaspor'da Bertuğ soldan ortaladı. Arka direkte bulunan Doğukan gelişine vurdu ama meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.57'nci dakikadaki Antalyaspor atağında Ndao'nun pasıyla topla buluşan Güray, ceza alanı sol çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.59'uncu dakikada Ankaragücü'nde Emre çalımlarla ceza alanına ilerledi. Rakipten seken topu önünde bulan Malcuit şutunu çekti ama savunma topu çizgiden çıkardı. Ankaragücü oyuncuları elle oynama beklentisiyle itirazda bulundu ama maçın hakemi devam kararı verdi.67'nci dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Kaleci Gökhan'ın rakip yarı sahaya gönderdiği topu Sowe kafayla Beridze'ye indirdi. Soldan ceza sahasına giren Beridze'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Leite köşeye giden topu çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Fıratcan'ın vuruşunda Leite, tekrar gole izin vermedi.69'uncu dakikada Antalyaspor eşitliği bozdu. Hızlı gelişen atakta Ndao sağdan ceza sahası içerisine çevirdi. Arka direkte müsait pozisyonda bulunan Güray'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-184'üncü dakikada sağ tarafta kazanılan serbest vuruşta Beridze kale sahasına ortasını yaptı. Malcuit'nin dokunduğu top az farkla auta gitti.90+3'üncü dakikada Ankaragücü beraberliği yakaladı. Hanousek'in soldan yaptığı ortada Sowe topu kontrol etti ve dönerek vuruşunu yaptı ancak top savunmadan sekti. Seken topa Milson dokundu ve topu ağlara gönderdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor