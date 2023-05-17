MKE Ankaragücü Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Güray Vural ve Milson'un attığı gollerle sonuçlanan maçta her iki takım da birer puan aldı.