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Milli Kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, İtalya'da Bronz Madalya Kazandı

Milli Kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, İtalya'da Bronz Madalya Kazandı
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Ceren Reyhan Yıldırım, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS Yarışması'nda bronz madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS Yarışması'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Erzurum TOHM sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, 3. olarak kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, milli sporcu Yıldırım'ı başarısından dolayı tebrik ederek, "İnşallah yolun sonu olimpiyat olacak." dedi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor
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