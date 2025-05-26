Milli futbolcu Samet Akaydın'dan oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a romantik evlilik teklifi

Milli futbolcu Samet Akaydın'dan oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a romantik evlilik teklifi
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Milli futbolcu Samet Akaydın'dan oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a romantik evlilik teklifi
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Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a romantik bir organizasyonla evlenme teklifinde bulundu.

Milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar, yaşadıkları birlikteliği bir adım öteye taşıdı.

Milli futbolcu Samet Akaydın'dan, oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a evlenme teklifi

BEKLENEN TEKLİF GELDİ

Sosyal medyadan sık sık birlikte yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken çiftten, takipçilerini sevindirecek bir haber geldi. Akaydın, oldukça romantik bir organizasyonla Çağlar'a evlenme teklifinde bulundu.

Milli futbolcu Samet Akaydın'dan, oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a evlenme teklifi

'EVET' DEDİ

Bu özel anları sosyal medya hesabından yayınlayan Çağlar, paylaşımına, "Evet dedim!" notunu düştü. Öte yandan, Akaydın'ın Çağlar için hazırladığı sürpriz organizasyon takipçilerinden tam not aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBARIS:

napoleon ne demiş ? para para para

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Haber YorumlarıBARIS:

para para para

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Haber YorumlarıVatandaş:

bu fotoğrafa iyi bakın. para her kapıyı açar sözünün fotoğrafı.

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