Milli futbolcu Samet Akaydın'dan oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a romantik evlilik teklifi
Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a romantik bir organizasyonla evlenme teklifinde bulundu.
Milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar, yaşadıkları birlikteliği bir adım öteye taşıdı.
BEKLENEN TEKLİF GELDİ
Sosyal medyadan sık sık birlikte yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken çiftten, takipçilerini sevindirecek bir haber geldi. Akaydın, oldukça romantik bir organizasyonla Çağlar'a evlenme teklifinde bulundu.
'EVET' DEDİ
Bu özel anları sosyal medya hesabından yayınlayan Çağlar, paylaşımına, "Evet dedim!" notunu düştü. Öte yandan, Akaydın'ın Çağlar için hazırladığı sürpriz organizasyon takipçilerinden tam not aldı.
Kaynak: Haberler.com / Spor